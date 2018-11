Google va ouvrir une boutique à Chicago

achinthamb / Shutterstock.com

D'autres acteurs du web envisagent une boutique à Chicago

Google souhaite accentuer sa présence en tant que fabricant de hardware. A quelques semaines de l'annonce de sa prochaine gamme de smartphones et d'objets connectés, le Chicago Tribune nous apprend que le moteur de recherche ouvrirait sa première boutique physique en plein cœur de Chicago.L'entreprise envisage d'occuper pas moins de deux étages dans le quartier, un ancien site industriel reconverti en zone commerciale. Le géant de l'internet connaît bien le quartier puisqu'elle occupe déjà des bureaux à quelques mètres de là et prévoit d'agrandir ses locaux dans les prochains mois pour accueillir plus de 900 employés.Ce serait le premierà proposer l'intégralité de la gamme d'appareils du constructeur mais pas le premier essai en la matière. En effet, pour la sortie de son premier smartphone, le Google Pixel en 2016, le moteur de recherche avait présenté ses produits dans deux pop-up stores éphémères, installés à New-York et Los Angeles. Google pourra mettre en avant ses déclinaisons de Google Home, ses enceintes connectées, mais également ses thermostats Nest.Le quartier de Fulton Market a été redynamisé par l'installation de Google. McDonald's a d'ailleurs récemment inauguré ses nouveaux quartiers généraux dans la zone. L'ouverture d'un gigantesque magasin d'une surface de 1300 mètres carrés ferait du quartier une zone touristique majeure.D'autres acteurs du web songent également à se lancer dans l'aventure du commerce physique à Chicago. Amazon devrait ouvrir sa deuxième boutique Amazon Go, les épiceries sans caisses entièrement automatisées après un essai concluant à Seattle.