Facebook va récupérer les enregistrements vocaux de ses utilisateurs contre quelques dollars

Un programme bientôt étendu à l'ensemble des États-Unis



Source : The Verge

Les systèmes de reconnaissance vocale ne sont pas infaillibles à 100 % et ont besoin d'une oreille humaine pour corriger leurs erreurs de compréhension. Jusqu'à présent, les éditeurs récupéraient les fichiers audio correspondant aux requêtes que les assistants vocaux n'ont pas compris correctement et les envoyaient à leurs équipes ou à des sous-traitants pour être expertisés.Apple, Amazon, Google ou encore Microsoft et Facebook ont été pointées du doigt il y a quelques mois pour n'avoir pas communiqué davantage à ce sujet auprès de leurs utilisateurs. Si certains ont depuis rectifié le tir en ajoutant une option interdisant l'envoi de ces données, Facebook prend aujourd'hui une autre voie.Le réseau social lance le programme « Pronunciations », qui fait partie de son application de recherche Viewpoints et les possesseurs d'écrans connectés Portal sont les principaux concernés.Une fois inscrits, il leur suffira de prononcer la commande «» suivie du prénom de l'un de leur ami Facebook pour gagner 200 points. Après plusieurs commandes énoncées et une fois le palier des 1 000 points franchi, le membre du programme gagne la somme de 5 dollars qu'il peut virer directement sur son compte PayPal.Facebook assure que les profils ne seront pas liés aux enregistrements vocaux récupérés de sorte à garder intact l'anonymat des membres du programme de recherche.Seuls les utilisateurs du réseau social ayant plus de 18 ans et possédant plus de 75 amis sur la plateforme peuvent aujourd'hui s'inscrire. Le programme est actuellement limité mais Facebook va prochainement le déployer à tous les abonnés résidant aux États-Unis.