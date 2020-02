Facebook : Zuckerberg souhaite une réglementation entre celles des médias et des télécoms

© Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Une réglementation intermédiaire voulue par Zuckerberg

Facebook rappelle les efforts entrepris en matière de transparence politique et de contenus violents

"The data that we've seen is actually that people get exposed to more diverse views through social media than they were before through traditional media through a smaller number of channels." - @Facebook's Zuckerberg on the challenge of political polarization. #MSC2020 pic.twitter.com/NT2GR9wxaW — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 15, 2020

Source : Euronews

Invité à s'exprimer devant des chefs d'État et responsables de la sécurité dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité le 15 février, Mark Zuckerberg a livré son avis quant à la réglementation à laquelle devrait être soumis le contenu en ligne. Pour le PDG de Facebook, le réseau social aux 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, la réglementation doit être à mi-chemin entre celle qui régit l'industrie des médias et celle qui couvre les opérateurs télécoms.Pour Mark Zuckerberg, la question ne se pose pas., a-t-il déclaré en Allemagne. Et le fondateur de Facebook de poursuivre :Le Zuck voit pour l'instant deux cadres réglementaires cohabiter : l'un liés aux journaux et plus globalement aux médias, l'autre aux opérateurs de télécommunications., insiste le natif de White Plains.Le patron de Facebook participait, à Munich, à une séance de questions-réponses durant laquelle il a rappelé que son entreprise avait progressé dans sa lutte contre l'ingérence électorale en ligne. S'il avoue que le réseau social a mis du temps à prendre conscience des enjeux et de l'ampleur du problème, il n'approuve pas les affirmations qui dénoncent une polarisation politique de Facebook.Après l'épisode de Cambridge Analytica et alors que les élections présidentielles américaines ont lieu cette année, les grands acteurs du numérique, comme Twitter, Facebook et Google, ont de nombreuses fois communiqué sur leur décisions prises en matière de transparence politique et de fausses informations, outre celles prises pour lutter contre la diffusion de contenus violents et haineux. Clairement, les plateformes ont accepté de se remuer sous la pression.Mark Zuckerberg rappelle que plus de 35 000 modérateurs sont chargés d'examiner le contenu en ligne de Facebook et Instagram, entraînant la suspension de plus d'un million de faux profils par jour., martèle le milliardaire, lors d'une énième opération séduction.