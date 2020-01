Facebook a enfin lancé son bouton de suppression de données... qui ne supprime rien du tout

© Facebook

Beaucoup de transparence...

On ne reprochera pas à Facebook son manque de transparence.

... mais peu de contrôle

Facebook ne permet pas réellement de supprimer les données déjà collectées.

Vous pouvez bien entendu refuser ce ciblage, mais au prix de certains sacrifices...

Inauguré à l'occasion de la « Journée mondiale de la protection des données » le 28 janvier dernier, l'outil désormais baptisé « Activité en dehors de Facebook » offre, selon les dires de Mark Zuckerberg, «» pour les usagers du réseau social. Mais qu'en est-il réellement ?Au chapitre de la transparence, le nouvel onglet mis à disposition par Facebook signe un sans-faute. Il permet effectivement de passer en revue le nombre de données transmises à Facebook par des sites et services tiers, ainsi que la date du dernier envoi.Mais comment un si grand nombre de sites peut-il m'identifier et alerter Facebook de ma présence ? Grâce aux cookies bien sûr. Des cookies qui, lorsqu'ils entrent en relation avec les boutons de partage d'article, ou de like que l'on trouve maintenant sur n'importe quelle page Web, font savoir à Facebook ce que l'on consulte.D'autres acteurs peuvent également s'immiscer dans le partage de données avec le réseau social. Des entreprises, décrites par LeMonde.fr comme des «», ou encore plus simplement par des clients d'agences de. Le quotidien français cite notamment La Française des jeux, qui «» avant de les transmettre à Facebook.Cette nouvelle option inaugurée par Facebook s'intègre bien dans les différents outils déjà mis à disposition par le réseau social. Mais contrairement à ce que pouvait laisser supposer l'annonce initiale du projet , lequel portait alors le nom de « Clear history » (« effacer l'historique »), l'outil ne permet pas de supprimer quoi que ce soit.Lorsque l'on suit le processus sur son compte, plusieurs avertissements se succèdent pour s'assurer que l'utilisateur comprenne bien la démarche qu'il entreprend (un bon point). Néanmoins, au tout dernier message, on apprend finalement que cela ne supprime pas les données déjà récoltées, mais que cela lesde votre compte.De plus, Facebook admet noir sur blanc qu'il «» que nous visitons à des fins de «».Enfin, et ce n'est certainement pas à prendre à la légère : ce faisant vous serez déconnecté de tous les comptes utilisant votre identifiant Facebook. Et d'après l'avertissement, vous ne pourrez plus utiliser cette fonctionnalité à l'avenir «».De quoi échauder celles et ceux qui ont déjà fait un usage extensif de la facilité de connexion qu'offre le réseau social.Pour accéder à la fenêtre de gestion de l'activité hors-Facebook, il suffit de se connecter à son compte, d'accéder aux paramètres puis de chercher « Activité en dehors de Facebook » sous l'onglet « Vos informations Facebook ». Vous pouvez également cliquer ici