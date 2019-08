Facebook permet enfin de supprimer les données récoltées par des sites tiers

© Facebook

Contrôler les données récoltées par Facebook via des sites tiers

lance aujourd'hui en Irlande, Corée du Sud et Espagne un nouvel outil baptisé, lequel permet de contrôler les données qui sont recueillies par le réseau social en dehors de son pré carré.Le fonctionnement de cette nouvelle option dédié à la confidentialité est assez simple. Off-Facebook Activity dispose d'une interface dédiée qui vous permet de passer en revue toutes les données qui ont été récoltées sur vous pendant votre passage sur un site utilisant des plugins ou des API éditées par Facebook.. La première, à vocation consultative, vous permet de voir et de comprendre quelles données ont été recueillies par qui, et dans quel but (vous afficher de la publicité ciblée). Deuxièmement, et c'est probablement le plus intéressant, il est possible de. Autrement dit : l'ardoise est effacée ; vous repartez de zéro en matière de ciblage.Dernière option, et pas des moindres : vous pouvez demander à ce que toutes les données récoltées à l'avenir via des sites tiers soient. Vous pouvez choisir de faire cela pour tous les sites en ligne, ou choisir spécifiquement lesquels vous souhaitez mettre sur liste noire.Dans son communiqué, Facebook(ce qui est plutôt contradictoire avec le fait de listerquels sites Web ont récolté nos données). Le réseau social nous arracherait aussi presque une larme en déclarant que sa nouvelle fonctionnalité «», mais qu'il juge plus important de donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles.Blague à part, Facebook affirme avoir fait les choses dans les règles avec son nouvel outil qui, malgré notre mauvaise foi apparente, représente. Reconnaissons d'ailleurs que le réseau social est malgré tout pionnier en la matière, et propose ici un outil puissant permettant de contrôler la provenance et l'utilisation de certaines données personnelles.Pour s'assurer de faire les choses bien, Facebook dit s'être entouré d'utilisateurs, de chantres de la confidentialité, de juristes et de groupes industriels pour façonner son outil.Disponible, nous l'avons dit, dans trois pays pour le moment, Facebook compte poursuivre le déploiement de son nouvel outil dans les mois à venir à l'ensemble des utilisateurs.