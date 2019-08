Facebook Creator Studio permet de publier et programmer vos publications Instagram depuis votre PC

Un outil facile d'utilisation et bourré d'informations utiles

est un outil ô combien pratique et fédérateur qui souffrait d'une anomalie aujourd'hui réparée. Jusqu'à maintenant, il était impossible (officiellement du moins, car des outils pas toujours fiables existent) de gérer son contenu Instagram et IGTV depuis son PC, et encore moins de programmer une publication. Grâce au, c'est désormais possible. Et plutôt simple, en plus d'être totalement gratuit. Clubic vous guide.Si la fonctionnalité est principalement destinée aux community managers, autant vous rassurer tout de suite : elle ne se limite pas aux professionnels et peut se révéler vraiment, condition sine qua non, et que vous n'êtes pas un fana de la pratique «».Pour utiliser le Facebook Creator Studio, il suffit de se rendre sur ce lien ou directement sur votre Business Manager, si vous l'avez déjà utilisé.Une fois vos pages Facebook et comptes Instagram associés, le reste est un jeu d'enfant. Pour publier ou programmer votre publication, il suffit de basculer sur la partie Insta du Creator Studio en cliquant sur l'icône du réseau social en haut de page.Pour publier votre photo ou votre vidéo, il suffit de cliquer sur le boutonet de sélectionner l'option de votre choix, selon que vous souhaitez publier sur le fil Instagram ou sur IGTV. Si vous possédez un compte Insta unique, pas de problème. Si vous en avez plusieurs, vous avez toute la liberté de choisir celui sur lequel vous voulez poster.Lorsque vous ouvrez le volet de publication, vous êtes invité à écrire votre légende, avec toutefois quelques limites : 2 200 caractères, 30 comptes mentionnés et 30 hashtags maximum. Vous pouvez ensuite renseigner un lieu, et ajouter votre contenu, soit en l'important depuis votre PC, soit en l'insérant à partir d'une de vos pages Facebook (que vous pouvez d'ailleurs associer à la publication si vous le souhaitez). Et le tour est joué !Nous avoir testé la fonctionnalité sur une publication, et tout a bien marché. En jetant un rapide coup d'œil à la bibliothèque de contenus, on s'aperçoit qu'elle est assez complète. Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos publications Instagram et les trier pour ne retenir par exemple que celles qui sont publiées ou programmées ou les contenus que vous avez pu laisser en brouillon. Il est aussi possible de sélectionner des publications sur une période donnée.Détail aussi intéressant, il est possible de connaître les statistiques de tous les contenus publiés : photos, vidéos, stories, IGTV. Vous pouvez par exemple connaître le nombre d'impressions (vues) de votre publication, ce qui a généré ces impressions et surtout la part de comptes touchés par votre contenu qui ne vous suit pas sur le réseau. Ces informations, ô combien précieuses, aideront les community managers à ajuster leur activité.Notons qu'il n'est pour l'instant pas possible de poster des stories via le Creator Studio. Mais cela ne saurait tarder...