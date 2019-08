Scandale pour Instagram ? HYP3R, un partenaire publicitaire lui a volé des millions de données

HYP3R a profité d'une mauvaise configuration et d'un manque de contrôle

Instagram met fin aux contrats passés avec HYP3R

Source : Business Insider

est un partenaire publicitaire d'mais aussi de. Or une enquête révèle que ce partenaire a collecté et stocké les données - incluantet localisations - de millions de personnes, présentes surDans la publication de son long travail d'enquête, Business Insider nous apprend queest une, basée à San Francisco. Depuis sa création, en 2015, elle. La société, mais aussi de Facebook, dont elle est également partenaire ; elle vise à proposer aux utilisateurs des publicités ciblées en fonction des lieux qu'ils visitent et de leurs profils.Cependant, la société a voulu aller plus loin que ce qu'elle était autorisée à faire sur Instagram.pour se servir dans les données d'utilisateurs et en sauvegarder certaines, telles deset autres informations de localisation.L'entreprise a ensuite été en mesure de, incluant notamment celles concernant les centres d'intérêts et les lieux visités par des millions d'utilisateurs.s'est d'ailleurs servie d'uneet ainsi construire au mieux les profils types des utilisateurs.À en croire HYP3R, l'entreprise n'aurait rien fait de mal : elle part du principe que cespour s'en servir.Mais la plateforme marketing a utilisé différents moyens pour contourner les règles imposées par le réseau social et accéder aux données.Si on ignore aujourd'hui la quantité exacte de données collectées et stockées par HYP3R, on sait qu'. Peu de temps après avoir reçu les informations de, le, confirmant ainsi les infractions de la start-up.Si Instagram est considérée comme une entreprise distincte de Facebook, ce vol de données arrive tout de même tout juste un an après le. Cela n'augure donc rien de bon, ni pour Instagram, ni pour sa maison mère, qui devraient désormais alerter les utilisateurs concernés.Le réseau social a d'ores et déjà annoncé avoir