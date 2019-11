Point Godwin atteint par l'acteur Sacha Baron Cohen, qui attaque Facebook et Mark Zuckerberg

The Dictator / © Paramount Pictures

Lire aussi :

Google et Facebook absorbent plus de trois quarts du marché de la pub en ligne en France

Haine raciale et génocide : la passivité de Facebook mise en cause

Facebook à rebours de Twitter et Google

La politique publicitaire de Facebook continue d'alimenter les polémiques. La semaine dernière, Sacha Baron Cohen a vivement dénoncé les positions du réseau social, en évoquant, au passage, un certain Adolf Hitler.Côté provocation, il en connait un rayon. Jeudi 21 novembre, Sacha Baron Cohen n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la politique publicitaire de Facebook... En décrochant au passage un point Godwin bien mérité.», a déclaré l'acteur britannique lors d'une conférence organisée par Anti-Defamation League, une association américaine de lutte contre l'antisémitisme.» a-t-il poursuivi, avant de conclure : «».» a rétorqué un porte-parole du réseau social, accusant Sacha Baron Cohen de déformer la politique de Facebook. «» a-t-il indiqué à l'AFP.Régulièrement critiqué pour son rôle dans la propagation de fake news et de contenus haineux, Facebook est encore une fois au centre d'une polémique qui ternit un peu plus son image. En septembre dernier, la firme de Mark Zuckerberg avait annoncé qu'elle ne soumettrait pas les publicités politiques au fact-checking , estimant qu'elle devait rester neutre en la matière.À l'inverse, Twitter avait réagi quelques semaines plus tard en bannissant les publicités politiques du réseau social , exceptées celles ayant attrait aux causes telles que l'engagement civique, la croissance économique, la protection de l'environnement ou l'équité sociale.Mercredi dernier, un autre géant du web s'est positionné en faveur d'un meilleur contrôle des publicités en ligne. Google a ainsi annoncé que sa plateforme publicitaire adoptait de nouvelles règles pour améliorer la transparence des annonceurs et combattre les fake news ou le ciblage ultra précis des électeurs en ligne.