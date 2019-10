Facebook : l'exemption de règles pour les politiciens ? Manœuvre de préservation pour l'entreprise

© Tony Webster

Une décision « stupide et erronée » pour l'ancien responsable de publication de Facebook



Lire aussi :

La page Facebook du dirigeant israélien Netanyahou pénalisée en raison d'un chatbot haineux



Un exemple de transparence nécessaire pour l'exercice démocratique selon le réseau social



Lire aussi :

Facebook : Cash Investigation dévoile la dureté de la tâche des modérateurs de contenus



Source : Wired

La récente décision de Facebook de ne plus intervenir sur les publications des femmes et des hommes politiques postées sur sa plateforme a fait des vagues. Le réseau social ne souhaite pas «» et chaque élu pourra dire tout et n'importe quoi sans être, comme l'est bon nombre des informations aujourd'hui publiées sur Facebook.Cette position surprenante a ulcéré Dave Willner, ancien responsable des standards de publication de Facebook, qui a pris la plume sur sa propre page Facebook pour dénoncer le comportement de son ancien employeur. Et il ne mâche pas ses mots, qualifiant cette initiative de «».Désormais chargé des règles de contenu chez AirBnb, Dave Willner poursuit sa diatribe en indiquant que laisser des individus, et des politiciens de surcroît, partager un discours haineux ou offensant sans contrôle peut créer un climat dangereux qui s'étend bien plus loin que le simple réseau social.Son message, partagé dans un cadre privé, a été abondamment commenté et notamment par des responsables toujours en poste chez Facebook. Andrew « Boz » Bosworth, Vice-président de Facebook en charge des projets autour de la réalité virtuelle, a répondu à son ancien collègue en précisant que la décision prise par Facebook est un équilibre entre maintien des règles et la nécessité que les électeurs sachent précisément ce que pensent leurs élus.Pour Dave Willner, permettre à une certaine classe de citoyens de s'exprimer totalement librement n'est qu'une forme de «» de la part du réseau social. «», ajoute-t-il sèchement dans sa publication.Facebook pour sa défense met en avant le concept de «», soit l'importance pour le débat démocratique d'un propos politique, quelque soit sa teneur. C'est sur cette même base que Jack Dorsey n'a pas modéré les propos islamophobes de Donald Trump lors de sa campagne présidentielle, ou ses saillies régulières depuis son élection à la Maison Blanche.Reste un point que Facebook n'a pas encore explicité clairement : qu'est-ce qu'un politicien aux yeux du réseau social ? Un conseiller municipal aura-t-il les mêmes passe-droits qu'un député ou qu'un ministre ? Quelle est la limite et comment les règles sont-elles fixées ? Vaste sujet.