Facebook annonce avoir supprimé 800 comptes et pages de "spam politique"

Lire aussi :

Comment supprimer définitivement son compte Facebook ?



Des pages regroupant plusieurs millions d'abonnés

Facebook se dit « mieux préparé »

Accusé de laisser les campagnes de fake news inonder son réseau, comme cela a été le cas lors du scandale de la campagne présidentielle qui a vu Donald Trump accéder à la maison blanche, Facebook met les bouchées doubles.À deux semaines seulement des élections de mi-mandat aux États-Unis,. Ils sont accusés pour certains d'être desqui font croire qu'ils sont un espace de débats politiques, ainsi que des. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur un billet de blog publié par Nathaniel Gleicher, chef de la cybersécurité.Certains comptes ainsi purgés jouissaient d'une énorme popularité. Les responsables du réseau social donnent deux exemples de pages supprimées, « Nation in Distress », un compte pro Trump avec plus de 3 millions d'abonnés, ou encore « Reverb Press », une page anti-Trump qui atteignait les 700 000 abonnés. La société a déclaré que ce n'est pas le contenu de ces pages qui a posé problème, mais leur comportement qui consistait à utiliser plusieurs techniques de spam et de rediriger les utilisateurs vers des sites qui servent uniquement à générer des revenus via des publicités.Cependant Facebook n'a nommé publiquement que cinq pages sur les centaines qui ont été supprimées.. C'est le cas de celui de Chris Metcalf, éditeur du journal « Reasonable People Unite » et de ses deux millions d'abonnés. Ce militant de gauche a déclaré :. Il ajoute :Mark Zuckerberg, le désormais célèbre président de Facebook, a récemment déclaré que Facebook étaità d'éventuelles tentatives d'ingérences. La société a par ailleurs affirmé consacrer beaucoup de ressources dans cette lutte contre les fakes news et, par conséquent, contre la manipulation des électeurs.