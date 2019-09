La page Facebook du dirigeant israélien Netanyahou pénalisée en raison d'un chatbot haineux

© Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Chatbot suspendu pendant 24 heures

Netanyahou nie avoir écrit le texte

Source : The Guardian

Benyamin Netanyahou occupe la fonction de Premier ministre d'Israël depuis 2009, après un premier mandat de 1996 à 1999. À l'approche des élections législatives, qui auront lieu le 17 septembre 2019, l'homme politique a choisi d'adopter une ligne susceptible de convaincre les électeurs d'extrême droite du pays, comme en témoigne sa page Facebook officielle.En la consultant ces derniers jours, les visiteurs recevaient ainsi un message automatique expliquant que le Premier ministre comptait mener «». Avec l'objectif de s'opposer à l'idée d'un «».C'est cette dernière mention, en particulier, qui a poussé Facebook à agir. Le réseau social a déclaré avoir «». Par conséquent, la page de Benyamin Netanyahou s'est vue privée de chatbot pendant 24 heures. Et la plateforme a annoncé que de nouvelles mesures pourraient être prises en cas de nouvelles infractions.Entre-temps, la page a supprimé le message incriminé. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs indiqué qu'il n'en était pas l'auteur, mais qu'il s'agissait d'une erreur de la part d'un employé du Likoud, parti politique auquel appartient le chef du gouvernement et qui assure la gestion de la page Facebook.Cependant, le texte semble bien correspondre à l'orientation politique de Benyamin Netanyahou. Plus tôt dans l'année, il avait ainsi déclaré : «».