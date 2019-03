Facebook lance sa réorganisation... mais celle-ci ne masque pas les frilosités internes

Le fondateur de Facebook salue « des gens extraordinaires »

Des désaccords avec Zuckerberg à l'origine des départs

Alors queest à un tournant de son évolution stratégique avec une volonté réelle de recentrer le réseau social sur la confidentialité et le respect de la vie privée, la société a annoncé un, jeudi, avec celui d'un proche de, et celui de. Ces deux défections n'étaient visiblement pas prévues et nous amènent à nous poser des questions sur l'ambiance qui règne au sein du géant au pouce levé.Le premier cité, Chris Cox, fut(dont il est devenu un ami) au sein de Facebook il y a treize ans. Directeur des produits, il s'est imposé comme l'un des membres les plus importants de la société en mettant au point le fil d'actualité avant de devenir le responsable de l'ensemble des applications de la firme, Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram.Zuck a cependant reconnu, dans une note adressée à ses collaborateurs, que Cox avait fait part de ses, motivé parIl était finalement resté pour contribuer à améliorer le réseau social. Chris Daniels, lui, avait pris le poste de responsable de l'unité WhatsApp très récemment, en mai dernier.Désormais, Facebook va devoir apprendre à vivre sans eux.Si l'on s'en tient à la courte déclaration du boss de Facebook, ces départs constituent un vrai déchirement. Mais les'est fait l'écho de personnes impliquées au sein de l'entreprise, qui rapportent que les départs de Cox et Daniels ont été. Chris Cox et Chris Daniels auraient reproché à leur patron le projet de fusion des services Messenger, WhatsApp et Instagram avec Facebook.Will Cathcart a été choisi pour être le nouveau directeur de WhatsApp, tandis que Fidji Simo aura la charge de l'application Facebook. Plusieurs cadres ont déjà quitté la société ces dernières années, parmi lesquelles Brendan Iribe, cofondateur et ancien PDG d'Oculus, une société qui appartient à Facebook depuis 2014 ; ou encore les fondateurs d'Instagram , Kevin Systrom et Mike Krieger.