En conflit avec Facebook, les cofondateurs d'Instagram démissionnent

Dans un communiqué daté du 24 septembre, Kevin Systrom a indiqué que lui-même et son collègue Mike Krieger donnaient leur démission.Officiellement, le cofondateur d'Instagram écrit : «[...]».Concernant leurs futurs projets, tous deux déclarent vouloir se diriger «leur».Néanmoins, il semblerait que ces départs soient le fruit d'une mauvaise entente avec la politique de Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. Celui-ci a indiqué dans un tweet : «».Cependant, l'agence Bloomberg révèle que les conflits étaient fréquents entre les deux cofondateurs d'Instagram et Facebook. En effet, Kevin Systrom et Mike Krieger auraient eu du mal à accepter la perte d'indépendance vis-à-vis de Facebook, réseau social auquel ils voulaient qu'Instagram soit le moins lié possible.Depuis le mois d'avril, c'est Chris Cox, le directeur des produits de Facebook, qui avait la direction de la plateforme de photos. Proche du cercle de Zuckerberg, il ne se serait pas bien entendu avec les deux cofondateurs, ce qui aurait contribué à créer des tensions. De la même façon, des changements ont été imposés à Systrom et Krieger, à l'exemple de fonctionnalités communes comme partage de photos et de vidéos entre les deux réseaux.Il est également intéressant de noter que le communiqué de Systrom n'évoque absolument pas le nom de Zuckerberg ou celui de Sheryl Sandberg, tandis que la majorité des autres départs n'évitent pas les traditionnels remerciements.Ce départ n'est pas sans rappeler celui de Jan Koum, cofondateur de WhatsApp. Si Instagram a été racheté 2012 par Facebook pour un milliard de dollars, la plateforme a fait main basse sur l'application de messagerie instantanée en 2014 pour 22 milliards de dollars.Fervent défenseur de la protection des données personnelles, Jan Koum a démissionné à la fin du mois d'avril, soit peu de temps après l'affaire Cambridge Analytica. Celui-ci s'est également opposé à l'arrivée des publicités sur la messagerie instantanée.