Facebook et YouTube suppriment préventivement les posts liés à l'attentat en Nouvelle-Zélande

Un assaillant aurait fait un Facebook Live durant l'assaut

Police are aware there is extremely distressing footage relating to the incident in Christchurch circulating online. We would strongly urge that the link not be shared. We are working to have any footage removed. — New Zealand Police (@nzpolice) 15 mars 2019

YouTube fait preuve de vigilance

Our hearts are broken over today's terrible tragedy in New Zealand. Please know we are working vigilantly to remove any violent footage. — YouTube (@YouTube) 15 mars 2019

Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort dans unmené contre deux mosquées de, la deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Des images de la fusillade ont alors circulé sur. Le réseau social a très vite fait le nécessaire pour supprimer les images, vidéos et contenus potentiellement issus et tirés du carnage.mène également un travail de veille pour supprimer toute séquence violente.Peu après l'attaque, la police néo-zélandaise a lancé un appel à destination des plates-formes et de leurs utilisateurs :Facebook a ainsi déclaré à nos confrères deavoir procédé à la. Le réseau social a aussi indiqué supprimer les posts deà la fusillade., rapporte par ailleurs l'entreprise, faisant référence à un possible assaillant qui aurait mené un Facebook live en train de tirer sur les fidèles d'une mosquée.Sur Twitter, YouTube a également annoncé agir pour éviter tout partage ou diffusion de quelconques images liées à la fusillade., indique la plateforme vidéo sur le réseau social.Vendredi matin en France, le dernier bilan faisait état de 49 victimes. Trois hommes et une femme auraient été arrêtés par les forces de l'ordre néo-zélandaises.