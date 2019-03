Facebook teste une interface entièrement blanche pour son app

Vers un Facebook plus blanc que blanc ?

Depuis quelques jours, les utilisateurs peuvent (via une petite astuce) profiter du mode sombre sur Messenger. Du côté de l'application principale, il semblerait qu'une version plus claire que jamais soit à l'étude. En effet, à en croire les images diffusées par XDA developers, le célèbre réseau social sera bientôt plus blanc que blanc.Une nouvelle interface Facebook qui mettrait donc de côté les quelques éléments bleus actuellement disponibles dans la partie supérieure notamment. Une interface très sobre, avecqui viendraient se caler dans la partie supérieure pour accéder notamment aux vidéos et au profil utilisateur.À l'heure actuelle, cette nouvelle interface est, mais rien n'indique qu'elle sera réellement déployée un jour pour le grand public.Pour Facebook, il s'agirait doncle style de ses diverses applications mobiles. À noter que cette nouvelle interface pourrait également être le signe de l'arrivée d'un dark mode, comme ce fut le cas sur l'application Messenger , disponible en mode classique et en mode sombre. Affaire à suivre donc.