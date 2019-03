Facebook attaque quatre sociétés chinoises en justice accusées d'avoir vendu des faux comptes

Des fraudes répandues parmi les plus grosses plateformes numériques

Facebook supprime des comptes grâce à l'IA

Las de certaines pratiques,a fait le choix de sévir contre celles et ceux qui marchandent des activités sur sa plateforme. Le 1er mars 2019, la société de Mark Zuckerberg a annoncé avoirpour les agissements de quatre entreprises et trois personnes basées en Chine. Facebook les accuse d'avoirFacebook a précisé que les fraudeurs sévissaient non seulement sur deux de ses réseaux sociaux () mais aussi sur d'autres plateformes, parmi lesquelles. Les accusés seraient des fabricants de matériels électronique et informatique, et des fournisseurs de logiciels et de services de publicité en ligne.Les quatre sociétés, Xiu Network Science and Technology Company, Xiu Feishu Science and Technology Company, Xiufei Book Technology Co., et Home Network (Fujian) Technology Co, ainsi que les trois autres individus, auraient «», selon la plainte.Dans le document déposé au tribunal fédéral américain, Facebook indique avoir faitentre le mois de janvier et le mois de septembre 2018.Officiellement, le réseau social réclamepour les six plateformes touchées. La firme demande également à la justice d'empêcher la création et la promotion de la vente de faux comptes, de likes et d'abonnés, et de bloquer toute tentative d'utilisation de noms de domaine de marque Facebook pour exploiter des sites web frauduleux.