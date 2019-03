Facebook se prépare à lancer une cryptomonnaie destinée à WhatsApp

Shutterstock

Une cinquantaine d'employés Facebook travaillent sur le projet

Un stablecoin, pour éviter les mauvaises surprises

Dans le plus grand secret, enfin pas tout à fait vous l'aurez compris,est en train de travailler sur unequi pourrait être proposée aux membres de(une filiale du géant), qui auront peut-être bientôt la possibilité d'envoyer via l'application des pièces virtuelles à leurs amis ou aux membres de leur famille. Selon le, d'où émane l'information , Facebook aurait déjà entamé des discussions avec diverses places de marché et prévoirait une disponibilité dès cet été.Facebook avait posé la première pierre de ce projet en mai 2018. La société avait alors fondé un groupe de recherche sur lad'ailleurs dirigé par l'ancien boss de Messenger et de Paypal, David Marcus.Depuis, la firme de Mark Zuckerberg a consacré d'importants moyens au développement d'une cryptomonnaie puisque selon le NYT, pas moins d'd'ingénieurs travailleraient sur le projet. Les employés travaillant sur le projet seraient littéralement, avant d'empêcher les autres salariés de l'entreprise d'avoir accès à leur travail.En décembre dernier, nous vous indiquions que Facebook était potentiellement en train de travailler sur une cryptomonnaie. Celle-ci serait. L'information est confirmée par lequi ajoute qu'elle devrait être, comme l'euro et le dollar, ce qui serait une première. Un stablecoin permettrait en outre au consommateur de conserver son jeton pour régler divers produits ou services avec, sans craindre que la valeur de son jeton ne fluctue.ettravailleraient également à créer leur propre cryptomonnaie. Le risque, pour les trois entreprises, c'est decomme Bitcoin. Le défaut de réglementation et les limites technologiques pourraient constituer également un frein pour des entreprises comme Facebook.