JPM Coin : la célèbre banque JP Morgan crée sa propre cryptomonnaie

Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com

Des transactions en temps réel

(plus de 100 milliards de chiffre d'affaires en 2017) vient de créer le, le nom ne s'invente pas.La cryptomonnaie « faite maison » de la holding new-yorkaise présente l'avantage d'être, ce qui permet aux clients de la banque d'effectuer de manière instantanée des paiements internationaux, selon CNBC JM Morgan a prévu de faire transiter plus de 6 000 milliards de dollars dans le monde en utilisant le réseau (plutôt vieillissant) Swift. Au lieu de prendre plus d'une journée,, ce qui intéresse notamment le secteur des assurances. Pour certains, la monnaie virtuelle de la firme pourrait constituer un développement inattendu pour la technologie et perturber le monde bancaire, où les délais restent contraignants.Le, dont la valeur ne devrait pas fluctuer, ne sera pour l'instant ouvert qu'aux acteurs ayant subi de stricts contrôles réglementaires tels que les banques, les entreprises et les courtiers. La cryptomonnaie se différenciera en cela du Bitcoin et autres Ethereum, ouverts à tous.