Bientôt des transferts de cryptomonnaie sur WhatsApp ?

Pas encore d'annonce officielle

Cette cryptomonnaie serait, dans un premier temps, testée en Inde.Pour l'heure, pas d'annonce officielle. Les équipes de Facebook semblent prendre le temps de réfléchir à la stratégie à adopter pour obtenir une cryptomonnaie la plus stable possible. Rappelons à toutes fins utiles que Mark Zuckerberg s'est attaché les services de David Marcus, ancien patron de PayPal, il y a plusieurs années.Si le projet se réalisait, Facebook lancerait donc la possibilité de réaliser sur sa plateforme des paiements avec sa propre monnaie. Le timing risque d'être compliqué pour l'entreprise : entre crises et scandales, les équipes de Facebook ont eu beaucoup à gérer cette année. Un moyen pour Mark Zuckerberg de redorer son image d'innovateur ?