Facebook : les utilisateurs prêts à mettre de côté leur compte pour 1000 dollars en moyenne

Facebook reste encore très addictif

Quatre économistes, Jay R. Corrigan, Saleem Alhabash, Matthew Rousu et Sean B. Cash, ont contribué à la publication d'une étude portant sur la valeur réelle des réseaux sociaux, mise en ligne le 19 décembre dans la revue scientifique. Selon eux, l'abonné moyen de, le leader des médias sociaux, ne se laisserait convaincre d', soit un minimum de 900 euros.Si Facebook était un pays, il serait le plus peuplé de la planète. Aujourd'hui, on y recense plus de 2 milliards d'utilisateurs répartis partout dans le monde. Si l'on met de côté la publicité, le réseau social reste gratuit, de son inscription à son utilisation. Et malgré les scandales, il reste la propriété de ses abonnés. Mais justement, quelle valeur accordent-ils à cette utilisation ? Pour mener leur étude à bien, les économistes ont procédé à une série de trois expériences de vente aux enchères à l'issue desquelles les gagnants, des étudiants, des non-étudiants et des individus recrutés via la plateforme Mechanical Turk d'Amazon, étaient payés pour désactiver leur compte Facebook pendant un an maximum.Les résultats sont surprenants. Jay R. Corrigan affirme avoir constaté qu'en moyenne,Les étudiants, eux, réclameraient encore plus, près de 2 000 dollars... Au-delà du simple fait de gagner de l'argent, l'étude démontre que les réseaux sociaux ont une vraie valeur aux yeux de leurs utilisateurs, et un pouvoir addictif fort. Concrètement,. Voilà qui pourrait renforcer l'idée -potentielle- d'un futur modèle payant du réseau social.