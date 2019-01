Instagram va communiquer votre historique de déplacements à Facebook

Votre localisation via Instagram et Facebook fusionnée ?

Instagram, source de données pour « Amis à proximité » de Facebook

Selon une capture d'écran prise par Jane Manchun Wong, informaticienne basée à Hong-Kong, on aperçoit dans les réglages Instagram une nouvelle fonction : historique de localisation.Lorsque l'option historique de localisation est activée, elle «». Mieux : «».En clair, cette nouvelle fonctionnalité (pour l'heure non déployée) pourrait ouvrir le partage de données entre les deux applications Facebook et Instagram, et ainsi aider à construire un historique encore plus complet de vos déplacements.Officiellement, «». Mais on voit bien ici que les différents services possédés par Facebook, dont Messenger et Instagram, seraient amenés à collaborer et partager les données... Parlons au conditionnel, car Facebook indique pour l'heure que l'historique des lieux visités n'est pas stocké par Instagram, et qu'il n'existe aucune fonction de partage avec Facebook.Cette rumeur d'une future collaboration étroite entre Facebook et Instagram en matière de données intervient alors que les deux fondateurs d'Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont annoncé leur volonté de quitter Instagram . On ne connaît pas la raison de leur départ, mais elle pourrait être voisine de celle de Jan Koum, co-fondateur de WhatsApp, qui avait quitté la direction de l'application, déçu de l'utilisation des données personnelles menée par Facebook. Est-on face à un cas de « clash » avec le tout puissant Mark ZuckerbergIl faut en tout cas voir dans cette rumeur de partage des données de localisation entre toutes les applications de l'écosystème Facebook un développement logique. Car Facebook va revoir son système « Amis à proximité » et compte bien sur les fonctions de localisation pour doper l'engagement des plus jeunes. Et si cette nouvelle mouture tournait avec les données de localisation de Messenger, Facebook... et Instagram ?Capter les données via Instagram, application très populaire chez les jeunes utilisateurs, est en tout cas cohérent avec la nouvelle stratégie de Facebook. A suivre.