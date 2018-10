Facebook travaille sur une carte montrant la géoloc de ses amis

Une Snap Map bientôt dans Facebook

La géolocalisation pour reconquérir les jeunes ?

Pour le moment, la fonctionnalité « Amis à proximité » intégrée dans l'app Facebook sur mobile permet de localiser vos amis à l'aide des cartes froides et sans relief. L'interface est loin d'être sexy, avec des listes, et rien de bien interactif. Cette fonctionnalité demande un accès à la position de votre smartphone en permanence. Pourtant, la géolocalisation des amis cartonne sur Snap. Alors Facebook a décidé de copier ce qui fait le succès chez son concurrent.La nouvelle version de « Amis à proximité » va désormais regrouper les contacts par ville et apporter des informations supplémentaires. Il sera possible d'accéder aux Stories, aux derniers statuts mis en ligne, bref de découvrir des contenus et non plus simplement de connaître la position géographique d'un contact. Les utilisateurs de lade Snapchat vont sans doute lui trouver air de famille... Facebook continue de s'inspirer du réseau social star chez les jeunes.Cette « inspiration » ne va pas calmer Evan Spiegel, fondateur de Snapchat. En mai dernier, il était interrogé sur la manie de Facebook de copier les fonctionnalités de son réseau social et il taclait gentiment l'entreprise de Mark Zuckerberg : «». Facebook est en perte de vitesse auprès du plus jeune public , au profit d'autres réseaux sociaux tels qu'Instagram (propriété de Facebook, rappelons-le) et Snapchat.En repensant l'utilisation de la géolocalisation en intégrant de nouvelles fonctionnalités pour favoriser les rencontres IRL, le géant semble chercher à les faire revenir sur sa plateforme. Sans oublier qu'inciter plus d'utilisateurs à partager leur emplacement en temps réel pourrait ouvrir de nouvelles possibilités en termes de ciblage publicitaire, avec des annonces locales.Côté réassurance, Facebook rappelle que les utilisateurs gardent le contrôle sur leurs données et qu'