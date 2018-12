Plus de 8 Français sur 10 prêts à la digitalisation totale des démarches administratives

Un engouement pour le numérique, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors

Le RPGD rassure plus d'un Français sur deux

, le leader européen de la transformation numérique, a eu la bonne idée de s'associer àpour publier un baromètre sur laet la manière dont elle est perçue chez les Français. Ces derniers, et les Européens également, sont majoritairement d'accord pour reconnaître la transformation numérique comme une priorité. Et bien plus encore se disent prêts à « tout faire » en ligne, même si cela bouleverse les codes. Le changement, ça a du bon parfois...On le sait, la technologie bouleverse les usages, peu importe les générations. Si le cahier de compte et le relevé bancaire papier étaient la norme autrefois, le plus souvent désormais, on consulte l'état de ses comptes en banque en ligne sur son ordinateur, ou carrément depuis son smartphone. Mais les Français ne veulent pas s'arrêter là, puisqued'entre eux se disent prêts à réaliser, en ligne,Ce qui est frappant, c'estde cet engouement. Si ce changement des pratiques est souhaité par 85 % des moins de 35 ans, il est aussi voulu par 83 % des plus de 60 ans. Il faut dire que, subtilement, nous sommes de plus en plus, en recevant notamment ces dernières années des courriers (d'abord physiques) encourageant la dématérialisation de la facturation ou du contact. 72 % des sondés considèrent d'ailleurs que le développement des services publics numériques s'est renforcé en 2018, contre 66 % en 2017.S'agissant de la facilité d'utilisation de ces services digitalisés, on égare quelques brebis, mais le chiffre reste satisfaisant : 66 %. 52 % pensent néanmoins que les contenus doivent encore être simplifiés. Lareste primordiale aux yeux des Français, qui sont 71 % à redouter une utilisation frauduleuse de ces dernières. Le RGPD, mis en place en mai dernier De manière générale, les sondés voient en la digitalisation des services publics un moyen permettant de mieux contrôler la fraude (pour 86 % d'entre eux), de mieux préparer la France aux enjeux de l'avenir (79 %) et de simplifier un peu plus la vie des citoyens (74 %). Mais l'attente reste forte et les pouvoirs publics devront au mieux travailler pourà la transformation numérique.