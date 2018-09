Open Data : le gouvernement publie le code source du calcul de la taxe d’habitation

La DGFIP publie le code source du calculateur de la taxe d'habitation

Un code C brouillon ?

Bercy continue sa politique d'ouverture numérique en libérant le code source contenant les algorithmes destinés aux calculs de la taxe d'habitation.Dans le cadre de la, le ministère de l'Economie vient - enfin - de publier le code utilisé pour le calcul de la taxe d'habitation . Votée en janvier 2016, cette nouvelle loi impose à l'Etat et aux collectivités territoriales, sur simple demande, de fournir le code source animant les logiciels publics.Pour rappel, ces « bouts de logiciels » sont considérés comme des documents administratifs au même titre que les documents physiques. Tout citoyen peut donc les consulter librement en faisant une demande à la, la Commission d'accès aux documents administratifs.En partenariat avec la mission, le gouvernement a donc libéré le code source de son logiciel destiné au calcul de la taxe d'habitation. L'ensemble est hébergé sur GitHub - racheté par Microsoft il y a peu - et consultable par tout un chacun.Poussée par la Cada le 28 juin dernier à publier ses sources, la DGFIP a donc libéré le code en langage C servant à calculer la taxe d'habitation, un an après celui pour les impôts. Les fichiers sont fournis sous, utilisée entre autres par le CNRS ou le CEA.Mais si on observe les premiers retours sur les plateformes et forums de développement spécialisés, l'ensemble mériterait plus de travail. Les variables sont ainsi nommées de façon aléatoire, ne semblant respecter aucune règle précise. L'indentation elle aussi est variable, ce qui nuit à la bonne lecture du code. Et pour terminer, les instructions pour compiler soi-même le logiciel sont absentes deMalgré tout, on ne peut que saluer la volonté d'ouverture du gouvernement qui prévoit prochainement de rendre publique le code source de la taxe foncière.