Google Assistant supporte enfin l'arabe sur smartphone

La localisation est une étape longue et délicate pour les assistants vocaux



Une prise en charge limitée aux smartphones Android



Le moteur de recherche a semble-t-il encore beaucoup de travail pour arriver à une traduction parfaite de son logiciel.L'une des étapes les plus importantes, mais également les plus délicates rencontrées par unest de s'adapter aux différentes langues parlées autour du monde, et à leurs variations pays par pays. Le sens d'une phrase ou d'un mot peut avoir différentes significations et une mauvaise traduction peut entraîner une mauvaise compréhension de l'assistant et une réponse à côté de la plaque.C'est pourquoiprend son temps et vient d'annoncer aujourd'hui la prise en charge de la languepour les utilisateurs égyptiens et saoudiens.Comme l'indique le site Android Police , la prise en charge. Si les services de base comme la consultation de la météo, les actions contextuelles ou encore les flashs infos sont correctement traduits, le support s'arrête aux smartphones.Les enceintes intelligentes type Google Home sont encore privées de la prise en charge de la langue arabe, et Google doit probablement encorepour parfaire la reconnaissance vocale et les demandes formulées par un utilisateur situé à plus de 30 cm de l'appareil.L'éditeur ne cache pas que ces nouvelles langues sont proposées enpour le moment et communiquera officiellement une fois la localisation plus aboutie.Pour activer ces nouvelles langues, il suffit de vous rendre dans les paramètres de l'Assistant, cliquer sur Langues et les sélectionner en tant que langue principale ou secondaire.