Ça y est, l'app Google Home vous permet de changer la couleur de vos lumières

Google Home continue d'évoluer en vraie centrale domotique

Jusqu'à fin 2018,n'avait pas vraiment d'utilité au quotidien. Elle avait juste vocation à installer les appareils connectés de la firme de Mountain View, tels que le Chromecast ou les enceintes connectées sous Google Assistant.Avec l'arrivée du Google Home Hub à écran tactile, la tendance a vite changé. Le géant américain a revu sa copie et remis son application sur le devant de la scène. Elle fait maintenant le pont entre l'utilisateur et ses objets connectés quand l'usage de la voix n'est pas possible ou peu pratique.Depuis plusieurs mois, il est donc possible de contrôler ampoules, prises et autres appareils connectés depuis son smartphone Android ou iOS. Il manquait toutefois la possibilité de changer la couleur des ampoules connectées . C'est maintenant chose faite avec laIl reste cependant quelques améliorations à apporter à l'ensemble. Il est pour le moment impossible de choisir avec précision la couleur. Une palette de 42 coloris est disponible, mais pas de roue chromatique à l'horizon. De plus, l'application ne précise pas quelle ampoule va changer de ton, ce qui est assez gênant quand plusieurs ampoules connectées sont intégrées dans une même pièce et au sein d'une même routine.Il reste encore du chemin à faire, maispetit à petit. Vous pouvez dès maintenant télécharger la dernière version de l'application Google Home sur le Play Store ou iOS