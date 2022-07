Test Corsair TC200 : le fauteuil gaming sans artifice, mais pas sans finesse

Ensuite, on place le vérin au centre de l’étoile qui sert de base au siège et on peut alors se tourner vers l’assise et la fixation du système de contrôle du TC200. Rien de bien compliqué, il suffit de placer des vis aisément identifiables dans les trous prévus à cet effet. On regrette juste que Corsair ne livre pas de vrai tournevis, mais rien de méchant.