Contact tracing : au moins 2 milliards de téléphones seraient incompatibles

Le contact tracing repose sur du matériel technologique récent

1,5 milliard d'êtres humains ne disposent que d'un téléphone « basique »

En réalité, plus de deux milliards de téléphones portables dans le monde ne pourront tout simplement pas supporter l'API développée conjointement par Apple et Google , laquelle servirait de base au développement d'applications de traçage.Pour fonctionner, leutiliserait le Bluetooth. Une technologie éprouvée, qui a la bonne idée de préserver au maximum la confidentialité des données de l'utilisateur.Or, l'API imaginée par Google et Apple utiliserait en particulier le Bluetooth dit « low energy » (basse consommation). Une fonctionnalité permise par une puce dédiée, laquelle serait absente de près d'un quart des 3,5 milliards de smartphones en activité au quotidien, selon Counterpoint Research.», constate Neil Shah, analyste pour le cabinet Counterpoint. Et d'après lui, « ».Plus de 20 % de la population mondiale n'a pour téléphone qu'un appareil classique. Les fameuxqui ne tournent ni sous iOS, ni sous Android, et qui ne pourront donc bien entendu pas utiliser les futures applications deUne nouvelle fois, ce sont les populations les plus démunies qui se retrouvent sur le banc de touche technologique. Au Royaume-Uni, le régulateur des télécoms Ofcom estimait l'an dernier que plus de 80 % des adultes possédaient un smartphone. Malgré tout, Ben Wood, un analyste pour le cabinet CCS Insight, seuls deux tiers de ces personnes disposeraient d'un smartphone compatible avec les solutions imaginées par Apple et Google. » des mesures deà cause de la fracture numérique, prévoit encore Ben Wood. Mais les prédictions varient selon les cabinets interrogés. Counterpoint estime pour sa part que 88 % des smartphones au Royaume-Uni, États-Unis et Japon seraient compatibles, et jusqu'à 50 % en Inde. Plus optimiste, mais loin d'être idéal.