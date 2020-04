Coronavirus : en Inde, l'application de tracking atteint les 50 millions d'utilisateurs en 13 jours

Lutter contre la propagation du coronavirus en Inde

L'utilisation des données personnelles inquiète

Alors qu'en France le débat est lancé quant à la future application de contact tracing StopCovid , en Inde l'application lancée par le gouvernement a atteint la barre des 50 millions d'abonnés en moins de deux semaines. Toutefois des voix s'élèvent quant au respect des données des utilisateurs.L'application, nommée Aarogya Setu, alerte ses utilisateurs s'ils sont rentrés en contact avec une personne infectée, et les informe, dans ce cas, des services de santé à contacter. Avec 50 millions de téléchargements en 13 jours, la croissance de l'application bat tous les records, «», se réjouit le think-tank gouvernemental Niti Aayog L'Inde n'est pas le premier pays à déployer une application de ce type pour mieux lutter contre le COVID-19. En mars, Singapour avait lancé TraceTogether. L'objectif : mieux identifier les foyers de contamination et favoriser la distanciation sociale.De son côté, la Banque mondiale affirme son soutien à de telles initiatives : «», souligne-t-elle dans son dernier rapport : South Asia Economic Focus, Spring 2020 Dans la même lignée, Apple et Google ont récemment annoncé un partenariat , afin de développer une technologie capable d'informer et de conseiller les utilisateurs entrés en contact avec des personnes infectées.Si le gouvernement indien compare Aarogya Setu à TraceTogether, force est de constater que les deux applications gouvernementales diffèrent en ce qui concerne la collecte et le traitement des données personnelles . Tandis que TraceTogether se conforme au principe de minimisation de la collecte d'information, qui est limitée au strict nécessaire, l'autre en fait une toute autre lecture.À Singapour, on assure que le traçage des utilisateurs n'est en aucun cas utilisé pour faire respecter les mesures de confinement, servant uniquement à informer la population. En Inde, l'application gouvernementale s'autorise ce droit. Aussi, quand TraceTogether utilise le Bluetooth pour monitorer les interactions des personnes, Aarogya Setu combine Bluetooth et coordonnées GPS. Enfin, l'application indienne demande de nombreuses informations personnelles à ses utilisateurs, comme le montrent les captures d'écran ci-dessous.», appuie Sidharth Deb, conseiller à l'Internet Freedom Foundation.