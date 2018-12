La PlayStation Classic déjà hackée pour lancer des jeux via une clé USB

Un hack déjà utilisé sur les NES et SNES de dernière génération

Des guides réalisés pour jouer à tous les titres PlayStation de l'époque

Source : The Verge

En sortant la, Sony devait savoir qu'il ferait des déçus. En effet, la machine ne compte que 20 titres qui ont marqué les esprits des joueurs, comme Metal Gear Solid, Final Fantasy VII ou encore Résident Evil. Mais la ludothèque de la vénérable PS1 compte des dizaines d'autresmarquants pour toute une génération.Desont bien entendu le message de toute la communauté PlayStation et c'est le surnommé « MadMonkey », déjà connu pour avoir fait tomber les sécurités de la NES Mini et de la SNES, qui s'est occupé de la nouvelle machine de Sony.De la même manière que pour les consoles de Nintendo , il a créé un script pourla console en utilisant son port USB. La solution était la bonne puisqu'il ne faut désormais que quelques dizaines de minutes pour accéder au système de la Playstation Classic.Un autre hacker a publié sur Twitch , qui lui permet de lancer Crash Team Racing, un titre qui n'est pas présent dans le catalogue proposé de base par Sony, depuis un disque de stockage connecté en USB. Les tutoriels se multiplient désormais pour apprendre à tous les possesseurs de la machine à jouer à leurs anciens jeux préférés.On peut être surpris que Sony n'ait apporté quasiment aucune sécurité particulière à sa nouvelle, même si la machine ressemble plus à un clin d'œil adressé toute une frange de joueurs qu'à une plateforme aussi stratégique que peut l'être la PS4 aujourd'hui.