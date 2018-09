Pour les 24 ans de la PS1, Sony en sort une version miniature

Une sortie annoncée pour le 3 décembre

Des manettes de l'époque !

Sony l'a annoncé, lasortira le 3 décembre avec un prix maximum conseillé de 99 euros, elle sera disponible avec une vingtaine de jeux qui ont fait le succès de la console.À l'heure actuelle, on ne connait pas encore tous les titres qui seront proposés avec cette mini-console, il faudra encore attendre quelques semaines pour avoir la liste complète. Toutefois, Sony a dévoilé quelques jeux qui devraient ravir les nostalgiques des années 90, à savoir,et, deux jeux de rôles inoubliables,, un des premiers jeux de course multijoueurs à avoir intégré un écran partagé, mais aussi le fameuxainsi que le déroutant, un jeu de plateforme où l'on incarne un lapin-robot.Parmi les 15 autres titres, on peut évidemment espérer que Sony nous propose des jeux qui sont entrés dans la légende commeou même, pourquoi pas,Bien que lapossède le design de la, il ne faudra pas essayer d'y enfiler vos vieux CD de jeux puisqu'elle ne dispose pas de lecteur CD, la forme est juste là pour conserver l'aspect esthétique du châssis (qui est 45 % plus petit, comme le montre la vidéo de présentation). Il ne faudrait tout de même pas pousser la nostalgie trop loin, d'ailleurs,a équipé sa console miniature avec un portpour le son et l'image et unpour son alimentation, un simple câble USB ou un chargeur de smartphone seront suffisant pour l'alimenter.Outre les vingt jeux offerts avec la console, Sony a pourvu le package de deux manettes de jeu comme à la bonne époque, sans Dual-Shock et donc dépourvues de joysticks analogiques et de vibrations. Bien entendu, la manette se reliera à la console via un simple câble USB.En sortant sa mini-console juste avant les fêtes de fin d'année, Sony compte bien faire une bonne opération commerciale, comme cela avait déjà été le cas pour Nintendo avec ses consoles miniatures qui s'étaient arrachés comme des chocolatines.Une PlayStation Classic sous le sapin, ça vous tente ?