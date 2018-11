Nike / Sony : des baskets en hommage à la PlayStation (de 1994)

Des baskets Nike aux airs de PlayStation Classic

En début d'année, le trio Nike/Paul George/Sony nous proposait une paire de baskets officielles PG2 x PlayStation, rendant hommage à la PS4. Aujourd'hui, alors que le 24ème anniversaire de la PlayStation approche à grands pas (le 3 décembre), voilà que Nike annonce les. Il s'agit ici d'une nouvelle paire de baskets sous licence officielle PlayStation, s'inspirant cette fois de la console originelle.En effet, en plus de la PlayStation Classic qui sera lancée le 3 décembre prochain , le fan inconditionnel de PlayStation pourra également s'offrir cette nouvelle paire de baskets. Côté coloris, on retrouve évidemment le gris si caractéristique de la marque, avec le logo PlayStation apposé sur la languette. Sur les flancs, on retrouve également les icônes emblématiques de la console de Sony.Selon Paul George : "Ces nouvelles baskets PG 2.5 x PlayStation seront disponibles dès le 1er décembre. Reste désormais à en connaitre le tarif...