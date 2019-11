The Mandalorian, Death Stranding, Windows 10, Tesla : les actus tech' de la semaine

Consommation de "carburant" : la Tesla Model 3 bat toutes ses concurrentes

Xiaomi dévoile un scooter électrique minuscule et pliable pour moins de 400 €

La NASA ouvre des échantillons d'Apollo après 47 ans

Windows 10 : la mise à jour (1909) de novembre 2019 est là !

Death Stranding au cœur de plusieurs polémiques liées aux tests de la presse

The Mandalorian : que vaut le premier épisode de la série TV Star Wars ?

La version 1.0 du navigateur Brave est lancée : désormais, fini de jouer avec la vie privée

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Selon des chiffres fournis par l'Environmental Protection Agency (EPA), l'agence américaine de protection de l'environnement, la Tesla Model 3 est la plus efficace en terme d'énergie. Elle atteint le score de consommation de 141 MPGe - voir l'article complet pour bien comprendre cette unité de mesure américaine - tandis que la championne en titre, la Hyundai IONIQ, atteint les 136 MPGe.Le fabricant de smartphone Xiaomi dévoile un nouveau scooter, le HIMO H1 , qui, lorsqu'il est plié, est plus petit qu'une feuille A3. Oui, oui. Pesant un total de 13 kilos, le mini-scooter peut être transporté à une main. Il s'agit bien d'un scooter, puisqu'il n'est pas équipé de pédales, mais le HIMO H1 ne peut pas dépasser les 18 km à l'heure. Déjà disponible en Chine pour 390 euros (2 999 yuans), on peut le trouver sur des sites tiers à des prix bien supérieurs.Allô la NASA, ici la Lune. Le 5 novembre, une équipe de scientifiques a pu ouvrir une boîte contenant de la poussière du sol lunaire, récupérée sur l'astre en décembre 1972. C'est la première fois que la NASA autorise l'étude de ces précieux échantillons. Au menu : une étude approfondie de cette poussière avec les moyens scientifiques actuels.Comme c'était prévu, une nouvelle mise à jour majeure pour Windows 10 a débarqué cette semaine. Cette version 1909 apporte quelques changements d'interface et d'interaction mais ne change rien en profondeur. Notons toutefois la possibilité d'ajouter des événements à l'agenda directement depuis le calendrier, une amélioration du système de notifications avec notamment des options de personnalisation, une meilleure accessibilité au menu Démarrer, ou encore la possibilité d'utiliser un logiciel d'accessibilité tiers ou les assistants vocaux même depuis l'écran de verrouillage.Ah,! Le nouveau titre du grand Hideo Kojima fait beaucoup parler depuis sa sortie. Les critiques comme les joueurs sont divisés : faut-il mettreau panthéon des meilleurs jeux de l'histoire ou s'agit-il simplement d'une sorte de simulateur de marche répétitif, enrobés d'un univers apocalyptique ?Ce mois de novembre est aussi riche en sortie de jeux vidéo qu'en séries. Alors que Disney+ a ouvert ses portes outre-Atlantique cette semaine, nous avons pu visionner le premier épisode de la nouvelle série basée sur l'univers Star Wars . Verdict : un premier épisode qui pose des bases sûres sans pour autant éblouir nos yeux de fans.Un nouveau navigateur arrive sur nos machines. La version 1.0 de Brave a officiellement été lancée cette semaine, dans une version complète et stable, disponible sur les principaux OS du marché. Brave est un navigateur open source qui met l'accent sur la sécurité des utilisateurs et le respect de la vie privée. Un lancement qui semble pour le moment réussi, tandis que la version bêta avit franchi le cap des huit millions d'utilisateurs.