Ryzen 3000, Porsche Taycan, trou noir, Windows 10 : les actus tech' de la semaine

La voiture électrique la plus rapide du monde est la Genovation GXE

Même refroidi à l'azote, le Ryzen 3000 n'atteint pas la fréquence en boost annoncée

Le saviez-vous ? Ailin Graef, première joueuse devenue millionnaire grâce au jeu vidéo... et 10 dollars

Porsche Taycan : face à une forte demande, la marque booste sa production

Et si la neuvième planète supposée du système solaire était en fait un petit trou noir ?

Windows 10 : se connecter en hors-ligne est (et sera certainement) de plus en plus compliqué

Kia e-Niro à l'essai : le SUV 100% électrique atteint-il vraiment ses 455 km d'autonomie ?

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Que Tesla et Porsche en prennent de la graine. Une Genovation GXE modifiée a en effet battu le record de vitesse dans la catégorie des voitures électriques : 338,28 km/h. Une allure atteinte sur la piste du Centre Spatial Kennedy (Floride), et effectuée par le pilote Johnny Balmer. Pour l'occasion, l'International Mile Racing Association a été invitée par les organisateurs de l'événement, dans l'optique d'homologuer ce record.Le processeur Ryzen 3000 peine encore à tenir ses promesses. Annoncée à 4,4 GHz sur sa fiche technique, la fréquence du composant n'atteint toujours pas les chiffres escomptés. Une première mise à jour de BIOS déployée par AMD n'a pas contrecarré l'anomalie, ni même les derniers essais réalisés par. Un Ryzen 7 3700X a ainsi été testé sous azote liquide, en vain. Pour les détails techniques, rendez-vous sur cet article Dans le troisième numéro de « Le saviez-vous ? », nouveau rendez-vous du week-end sur Clubic, la rédaction s'est intéressée à une certaine Ailin Graef, informaticienne allemande d'origine chinoise devenue millionnaire après avoir créé un compte sur le célèbre jeu, en 2003, pour 9,95 dollars. Pourquoi ? Comment ? Par quel sortilège ? Clubic perce le mystère de cette histoire atypique dans cet article Un succès avant l'heure. Les livraisons de la Porsche Taycan n'ont même pas commencé que l'entreprise allemande fait face à une demande accrue relative à sa sportive électrique. Conséquence : le groupe anticipe et compte revoir à la hausse la production de son fleuron zéro émission en renforçant ses équipes à partir du second trimestre 2020.La « planète Neuf » ne cesse d'intriguer les scientifiques : une récente étude publiée par deux physiciens de l'Université de l'Illinois émet une nouvelle hypothèse selon laquelle cet objet céleste s'apparenterait en fait à un «». Ce dernier aurait pris forme juste après le Big Bang, mais surtout, sa taille serait microscopique. Autant de supputations à confirmer au cours des prochaines années.Microsoft a ses astuces, que les utilisateurs ignorent, ou presque. Dans l'optique de pousser les internautes à créer un compte Microsoft, la firme de Redmond a donné une nouvelle dénomination à la session locale : « Domain join instead », littéralement traduit « Rejoindre un domaine à la place ». Un moyen comme un autre de réduire les comptes locaux.L'offre de voitures électriques s'étoffe au fil des mois chez presque tous les constructeurs : l'occasion de tester les produits fraîchement débarqués sur le marché. Pour Clubic, David Nogueira a donc pris les commandes de la Kia e-Niro. Autonomie, habitabilité, vitesse, réseau de recharge, découvrez notre essai complet , dont le résultat vous donnera une vision globale du véhicule.