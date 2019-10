La voiture électrique la plus rapide du monde est la Genovation GXE

©Genovation Cars

Un record du monde homologué

Une Genovation GX taillée pour la vitesse

First, we got rained out. Then we battled massive crosswinds. The GXE still broke its own world speed record for fastest street legal all-electric supercar: 210.2 mph...and there's more record breaking to come 🏁#Genovation #GXE #worldrecord #supercar #electriccorvette #fastcar pic.twitter.com/LD96lyNxhe — Genovation (@GenovationCars) 25 septembre 2019

Source : Automobilemag

La GXE est un modèle électrique fabriqué sur la base de la C7 Corvette par l'entreprise Genovation.Avec Johnny Balmer au volant, la Genovation GXE a établi son record sur la piste du Centre Spatial Kennedy, en Floride, longue de 4,82 kilomètres. Pour l'événement, Genovation avait convié l'International Mile Racing Association, afin d'homologuer le résultat.Le modèle de l'entreprise américaine a donc atteint la vitesse record de 338,28 km/h, contre 336,35 km/h lors du précédent test. Genovation Cars assure cependant pouvoir faire encore mieux, évoquant le fait que les vents étaient contraires lors du record.Pour réussir ce pari, le véhicule avait été modifié au préalable : de nombreuses parties, dont le splitter, le diffuseur arrière et le pare-chocs arrière, ont ainsi été remplacées par de la fibre de carbone, plus légère. De même, la taille de l'aileron arrière, le splitter et l'effet du diffuseur ont été réduits, la puissance a été augmentée et les amortisseurs ont été durcis afin d'éviter que la voiture ne pique du nez à haute vitesse.Pour rappel, le modèle est équipé de cinq batteries équitablement placées sur le châssis afin que le poids, à l'avant et à l'arrière, soit parfaitement réparti. La Genovation GXE dispose de deux moteurs de 300 kW et développe 800 chevaux et 949 Nm de couple. Le modèle chronométré disposait d'une boîte automatique à huit rapports.Genovation a par ailleurs filmé l'événement, et l'a partagé sur Twitter, assurant par la même occasion ne pas vouloir en rester là.