Avec sa Model S, Tesla aurait battu le record de la Porsche Taycan sur le circuit de Nürburgring

Une Model S revue et corrigée

Un temps encore incertain



Elon Musk avait déclaré le mois dernier souhaiter voir sa Model S sur le circuit allemand. C'est maintenant chose faite, mais selon les témoins, le modèle a bien changé pour les besoins du record et sans doute pour des tests plus privés.Pour ce qui est d'officiel, les moteurs sont au nombre de trois et répartis deux sur chaque roue arrière et un central à l'avant appelé aussi « Plaid Powertrain ». Une nouveauté qui devrait, elle, faire son apparition sur les autres modèles de Tesla. Outre cette information, c'est aux témoins présents sur le terrain qu'il faudra se référer pour en savoir plus.La Model S semble selon eux avoir été complètement dépouillée à l'intérieur et ne semble garder que le strict nécessaire pour le pilote, soit le siège, le harnais de sécurité et les commandes. Une information à prendre avec des pincettes, étant donné que le véhicule possède des vitres teintées.De l'extérieur, nul doute possible, l'arrière a été équipé d'un aileron proéminent et la calandre à l'avant présente un énorme trou certainement utile au refroidissement.Enfin, les pneus ne sont pas les mêmes que ceux de série, mais semblent plus sportifs, quoi que tout de même homologués pour la route. Les freins quant à eux sont en carbone-céramique, les mêmes utilisés par Lamborghini ou Mercedes sur leurs modèles haut de gamme.Pour le temps, celui-ci n'est pas encore officiel, mais il serait selon les témoins de 7 min et 23 sec, soit pour l'instant, 19 secondes de moins que la Taycan qui l'avait fait en 7 min et 42 sec.Un record non-officiel donc, puisque le chrono a été fait durant une journée réservée aux constructeurs. Durant ces journées, un ou plusieurs constructeurs tournent sur le circuit en même temps, il leur est interdit de chronométrer leur modèle.De plus, les essais se font en départ arrêté, ce qui laisse à penser que le temps pourrait être plus rapide d'une dizaine de secondes avec un départ lancé.On ne sait encore pas vraiment où souhaite arriver Tesla avec ces tests, la voiture ayant été largement modifiée. En revanche, il est sûr que ceux-ci sont utiles aux données de la marque pour préparer l'arrivée prochaine du « Plaid Powertrain ».La réponse devrait être donnée en fin de semaine, puisque les rumeurs font état d'un premier test officiel dans une session avec d'autres constructeurs mercredi soir, avant une tentative samedi soir en séance privée.