Malgré la concurrence de Jaguar et d'Audi, Tesla reste maître du marché du SUV électrique

Hadrian / Shutterstock.com

La fin de Tesla ?

Les ventes de SUV électriques. © Bloomberg

La concurrence s'étend

Source : Bloomberg

Pourtant, Tesla reste bien seigneur en son royaume, la marque s'étendant désormais aussi au secteur des. Le Model Y , révélé en mars et prévu pour 2020, installera ainsi Tesla dans l'univers desIl n'est pas rare, en particulier à la sortie de nouveaux véhicules électriques, de hurler à la fin de Tesla. En août 2018, AutoPlus mentionnait une forte baisse des ventes , affirmant que «».Pourtant, les chiffres communiqués paren août 2019 prennent davantage de recul. En gardant à l'esprit que les ventes de Tesla y sont des estimations, celles d'Audi et de Jaguar sont à la peine. Le site l'analyse ainsi : «». De fait, les deux modèles de Tesla ont une, et 380 kilomètres pour la Model 3 , moins chère. C'est une(environ 330 kilomètres).Bloomberg est également catégorique en ce qui concerne les ventes des mois suivants le lancement de chaque voiture :. Il n'est pas encore possible d'en juger concernant l'e-Tron d'Audi, la voiture n'étant sur le marché américain que depuis quatre mois.Si les feux semblent au vert pour Tesla, la concurrence n'a cependant pas dit son dernier mot. En 2016, Jaguar a rejoint la Formule E avec une i-Pace entièrement électrique. Kames Barclay, le directeur de course de Jaguar, précise à ce propos : «».Aujourd'hui, si les ventes ne semblent pas au rendez-vous pour l'i-Pace, la concurrence s'est étendue.. Ces constructeurs ont pour objectif, à la saison 2019-2020, de faire parler de leurs modèles électriques. C'est l'occasion de montrer le comportement de ces SUVdans les villes, la Formule E devant investir les rues de New-York, Hong Kong et Londres.Cela sera-t-il suffisant pour contrer Tesla dans les ventes de voitures ? En réalité, pour Ed Kim, consultant pour un cabinet de recherche sur les marchés automobiles, «». C'est probablement parce que Jaguar en est consciente qu'elle a aussi choisi d'attaquer Tesla de front : la marque offre une, aux propriétaires d'un véhicule Tesla souhaitant changer de voiture.