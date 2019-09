La nouvelle interface Tesla V10 fait surface (avec Netflix et YouTube)

Netflix, YouTube, Cuphead ou karaoké, à vous de choisir

La nouvelle mise à jour Tesla V10 va apporter un certain nombre de nouveautés aux voitures électriques, en termes de divertissement aussi bien qu'en termes de conduite.Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, les heureux propriétaires d'une Tesla éligibles au programme d'accès anticipé bénéficient d'un certain nombre de nouveaux logiciels permettant de se divertir à bord, lorsque la voiture se recharge.Principalement, on note les applications Netflix et YouTube , disponibles depuis le Tesla Theater du tableau de bord. Mais aussi le jeu Cuphead , qui avait fait forte impression lors de sa sortie pour ses graphismes rétros et sa difficulté tranchante. On recommande toutefois de se munir d'une manette pour réussir à terminer la première partie du jeu disponible sur les Tesla (il y en a trois sur consoles et PC).Par ailleurs, il sera également possible de chanter quelques tubes en famille grâce à une application de karaoké. On notera tout de même que les applications musicales comme Spotify n'ont pas encore été ajoutées aux nouvelles fonctionnalités de la V10.Cette V10 n'est pas seulement destinée à multiplier les options de divertissement, mais aussi à améliorer la qualité de l'expérience conducteur. On note par exemple l'arrivée d'un GPS intégré plus détaillé, grâce à des icônes permettant de visualiser les attractions à proximité (comme un restaurant ou un lieu de détente). Des sortes de raccourcis qui s'ajouteront à ceux permettant de se rendre dans les lieux enregistrés par l'utilisateur, comme le bureau ou la maison.Les recherches dans l'outil de navigation seront également plus détaillées, avec des informations liées aux heures d'ouvertures ou au nombre de kilomètres à parcourir pour atteindre un lieu précis.Des améliorations liées à la sécurité sont aussi prévues, comme la possibilité de pincer l'écran pour ajuster la vue et le zoom pendant un court moment. La visibilité écran des « obstacles » qui entourent le véhicule devrait aussi être améliorée, même si l'on a encore peu de précisions à ce sujet.Enfin, un « Joe Mode » destiné aux enfants permettra de réduire les sons émis par la voiture, histoire de ne pas réveiller ces chères têtes blondes.