Tesla lance ses propres assurances auto et cherche à casser les prix

Shutterstock

Le pilote automatique pour réduire les prix

Le Model S, le plus cher à l'assurance

Source : The Verge

L'objectif clairement affiché par l'entrepreneur est de casser les prix. Mais ces offres ne devraient être disponibles qu'aux Etats-Unis, du moins pour le moment.En effet, le communiqué de la compagnie annonce que les formules d'assurance des véhiculesseront d'abord proposées en Californie, puis dans les autres états américains. Pour la firme,: et pour cause, Tesla a perdu 1,1 milliard d'euros au premier semestre 2019 (alors que ses ventes de véhicules ont accéléré durant le deuxième trimestre).Pour justifier ses prix bas, qui doivent atteindre 30% de moins qu'un assureur tiers dans certains cas, Tesla avance différents arguments. Parmi eux, on trouve, notamment le pilote automatique, qui réduiraient certains facteurs de risque. Le groupe affirme également avoirque l'on peut rencontrer chez les assureurs tiers.Mais l'essentiel de la posture de la marque est paradoxale.a affirmé en avril disposer «» permettant l'arbitrage et l'établissement du profil de risque de ses clients. «».Or, dans le même temps, Tesla explique que ses véhiculesElon Musk ajoute pourtant bien : «».Un autre élément grève la posture de Tesla d'une ambivalence : même avec 30% de moins, ses véhicules risquent d'être toujours chers à assurer par rapport à des véhicules d'autres marques. Le site USAToday classe ainsi le Model S comme voiture la plus chère à assurer La concurrence, elle,, qui contrôle l'un des plus grands assureurs américains, en dit : «».