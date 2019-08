Apple, Apex Legends, montres Garmin, Box SFR 8, Rivian : les actus tech' de la semaine

Apple déchaîne sa colère contre une start-up qui propose des répliques exactes d'iOS

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.. Laa en effet mis en place auprès des développeurs un service payant proposant des, et ce à partir d'un navigateur web, dans le but de tester la sécurité ou de développer des programmes et applications adaptés. Problème : la jeune pousse n'a pas été autorisée à exploiter iOS, et viole donc une propriété intellectuelle , dans la tourmente. Le jeu vidéo de typea effectué un départ canon au moment de son lancement. Puis, le studio à l'origine du titre, a déployé une mise à jour controversée, constituée de. La firme a depuis corrigé le tir, mais la communauté s'est enflammée sur Reddit, provoquant une réaction musclée des développeurs , et les noms d'oiseaux ont fusé de part et d'autre.ne créera pas la surprise à l'occasion du salon IFA, organisé début septembre. de fait, lesde la firme tricolore ont fait l'objet d'une fuite importante, à quelques semaines de l'événement. L'occasion de découvrir, qui auront l'opportunité d'accéder à toute une série de données (pas, sommeil, fréquence cardiaque). Pour les découvrir, c'est par ici a mis au point une trottinette électrique d'un nouveau genre : KickScooter T60 , de son nom, se dote en effet d'une fonctionnalité semi-autonome, laquelle lui permet de se rendre à un point de recharge par ses propres moyens., ce trois roues a en revanche un coût : 1 420 dollars l'unité, soit une somme considérable pour tout opérateur souhaitant l'intégrer en nombre dans sa flotte.Déterminé à déployer sa norme visuelle et esthétique, aussi nommée, sur l'ensemble de ses services, Google a mis en place une refonte en la matière de son magasin d'applications, le. L'occasion de découvrir une interface plus claire et minimaliste. Pour découvrir le reste des nouveautés, rendez-vous sur cet article rédigé par nos soins.La riposte den'a pas tardé à pointer le bout de son nez. Quelques mois après l'introduction de la Freebox Delta, l'opérateur français a lancé sa nouvelle Box SFR 8 , brièvement présentée en juillet dernier. L'un des principaux atouts du produit réside dans sa compatibilité avec le Wi-Fi 6, qui offre un meilleur débit et une plus large couverture. Le tout pourAprès une présentation remarquée de sonet du pick-up R1T en novembre 2018,poursuit son travail de communication au sujet de ses véhicules électriques. L'entreprise américaine a notamment présenté les futures options disponibles pour le premier nommé . Parmi elles, un toit composé d'un, lequel permettra à l'utilisateur de choisir le degré de teinte selon ses envies.