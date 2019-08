Six nouveaux modèles de montres connectées Garmin se dévoilent en ligne

© Shutterstock

Garmin, le roi des montres connectées dédiées au sport

Des montres multifonctions pour tout type de sportif

La Garmin Venu

Les Garmin Vivoactive 4 et 4S

La Garmin Vivomove Style

Les Garmin Vivomove 3 Sport et 3S

Après la fuite de la nouvelle version de la Fitbit Versa , c'est au tour dede voir les images deêtre dévoilées avant l'heure.Du 6 au 11 septembre prochain,sera à, où la marque présentera, normalement, ses. Mais nous en avons d'ores et déjà un avant-goût, puisque de la même façon que l'on découvrait lail y a quelques jours, des images des nouveaux produits de la marque ont fuité.À nouveau, Garmin cherche àen matière de montres dédiées au sport et compte bien faire la différence, à l'aide de ses technologies de suivi. En associant les fonctionnalités de suivi de pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque, Garmin s'assure de fournir à l'utilisateur des données plus précises que celles proposées par ses concurrents.C'est la première montre dévoilée en image. Elle propose de suivre en détail les activités de natation, de cyclisme et de course à pied ; cependant ce modèle ne comporte, bien qu'il soit considéré comme «».Leur différence ?d'écart au niveau de leur boîtier et de leur écran. Pour le reste, leurs fonctionnalités sont similaires. Cette fois-ci,, et c'est tant mieux car ceux sont des fonctionnalités indispensables à de nombreux sportifs.Voici sans doute la montre la plus originale du pack en fuite : «» , elle serait dotée. Bien que nous ne savons encore pas grand-chose quant à ses fonctionnalités, il sera possible avec ce modèle d'éteindre l'écran pourEnfin, les deux derniers modèles,etviennent succéder au modèle Vivomove HR. Ces montres intelligentes cachentet ont l'allure d'une montre analogique classique. Elles seront disponibles dans différents coloris, et pourront afficher des notifications et des statistiques de suivi.Si pour l'heure, les détails précis et le prix de vente de ces montres ne sont pas connus, cela ne saurait tarder, ces informations devant être dévoilées à Berlin, le mois prochain.