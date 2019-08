La nouvelle Fitbit Versa 2 en fuite : Alexa et écran OLED au programme

© Tizenhelp

Des caractéristiques quasi identiques à la Versa initiale

Une présentation probablement prévue pour le 15 septembre prochain

Lan'est même pas annoncée qu'elle est déjà le centre de nombreuses rumeurs.Un design quasiment identique à la première version de la Versa , le logo en moins, mais Alexa et un écran OLED en plus : voilà ce que disent les rumeurs à propos de la possible. Pour le reste, les fonctionnalités resteront les mêmes :Alors que Fitbit vient de mettre à jour son application, elle ne laisse pas pour autant d'indices concernant. Il est donc nécessaire se fier aux images de la boîte qui ont fuité et qui dévoilent les nouvelles fonctionnalités.Pour autant, il reste impossible de savoir ce qu'elles seront en détail : si Alexa est au programme, nous ne savons pas si l'ensemble des commandes seront disponibles, bien que des indices ont été publiés par Tizenhelp. Il est question d'une illustration montrant ce qu'Alexa peut faire sur cette nouvelle montre.Globalement, ces fuites proviennent de deux sites différents : Tizenhelp et le site bulgare Olx . Ce dernier suggère d'ailleurs que la présentation de la montre aurait lieu, le 15 exactement.Reste à savoir maintenant si la présence d'Alexa et de cet écran OLED vaudra le coup de laisser de côté la première Fitbit Versa, montre déjà axée grand public qui mêle santé et activité. Le, inexistant dans la première version, semble toujours absent dans la seconde, et c'est là le point faible de la montre.