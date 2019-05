Fitbit lance Ace 2, une montre connectée pour enfants à 70€

Ace 2 : une nouvelle version plus résistante

Un bracelet pour réduire l'obésité infantile

Cette année, la société présente son nouveau modèle, nommé, au prix réduit de 30 euros , à côté de nouveaux modèles portables Inspire et Inspire HR. Le dispositif spécialement conçu pour les enfants est maintenant disponible à 69,95 euros.À l'instar de l'original, qui avait rencontré un fort succès, Ace 2 suit l'activité et le sommeil de nos enfants et présente des, encourageant une heure d'activité par jour.L'objet connecté permet deà l'heure du coucher, des alarmes, des minuteries et des alertes d'appel. La nouvelle version est plus durable, étant donné qu'elle est de conception plus solide (un plus gros bracelet confortable, un écran tactile facile à utiliser et un fermoir ajustable pour s'adapter à la croissance de l'enfant).Ace 2 est également: il est résistant aux éclaboussures et étanche jusqu'à 50 mètres, ce qui le rend idéal pour la natation. Grâce à une sangle à cliquet, l'objet devrait mieux tenir dans le temps tout en étant plus résistant aux activités des enfants.L'autonomie annoncée est, ce qui est en deçà des autres produits concurrents, comme Garmin qui propose ce même type de bracelet connecté. La montre est customisable, étant donné qu'il est possible de changer le, l'avatar, ainsi que des photos pour l'app. La présence essentielle d'unest également à dénoter, ainsi que la connexion automatique aux smartphones.L'intérêt d'un tel bracelet d'activité pour enfants peut soulever des questions. Fitbit (et les promoteurs) espèrent que de tels objets pourraient aider àchez les enfants, particulièrement problématique aux États-Unis.Selon le Docteur Ryan Rhodes, Directeur du laboratoire de médecine comportementale de l'Université de Victoria et expert au sein du comité consultatif de Fitbit, «». Pour les spécialistes, l'objet aurait ainsi un intérêt pédagogique, étant donné qu'il permet à l'enfant deou ses célébrations d'objectifs atteints.De plus, si les téléphones sont souvent confisqués en classe ou mis en silencieux, ce type d'objet connecté permet l'envoi et la réception d'alertes et de notifications tout au long de la journée, le tout en toute discrétion.