Les Apple Watch Series 2 en panne remplacées par des Series 3 ?

Remplacement par une Series 3... ou remboursement

Cette mesure provisoire aurait été transmise aux boutiques et réparateurs Apple au travers d'un document interne. Diffusé ce lundi 6 mai, il prévoirait notamment de(38mm) placées en réparation par des. Ces consignes ne s'appliqueraient toutefois qu'à destination des utilisateurs dEt pour cause, comme le rappellent nos camarades de Mac4Ever (via MacRumors ), les Apple Watch Series 3 ne sont utilisables qu'avec les iPhone fonctionnant sous iOS 11 (ou supérieur) et compatibles avec watchOS 4 minimum. Les détenteurs d'iPhone 5 ou 5C, sous iOS 10, ne pourraient donc pas profiter de cette "offre" d'échange. Ces derniers pourraient toutefois compter sur unpur et simple de leur montre connectée défaillante, mais uniquement après avoir contacté Apple.Plutôt avantageuses, ces modalités transitoires pour Apple n'ont pas été officiellement confirmées par la marque. On ignore par ailleurs si elles concernent uniquement les Etats-Unis ou si elles s'appliquent également dans nos contrées.