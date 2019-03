Fitbit revoit toute sa gamme et la rend plus abordable

Montre Fitbit Versa © Fitbit

Fitbit part à la conquête de nouveaux clients. Le constructeur américain, confronté à une baisse de ses ventes mondiale en 2018 avec 13,9 millions d'appareils écoulés contre 15,3 en 2017, revoit en profondeur sa gamme de produits pour toucher de nouveaux publics.Comme l'explique le site WatchGénération , l'entreprise va simplifier son offre et baisser ses prix avec trois familles distinctes deet deLa montre Fitbit Versa reste au catalogue 2019, mais le constructeur lui offre une déclinaison plus abordable. La Versa « Edition Lite » va faire l'impasse sur quelques fonctions comme l'écoute hors-ligne de musique ou le décompte des longueurs en natation, mais conserve la majorité de ces options sportives. Elle est toujoursjusqu'à 50 m et permet le suivi du sommeil. Son prix est de 199,95€, et 159,95€ pour le modèle standard.Le grand ménage a eu lieu principalement dans la catégorie des. Les trois modèles Alta, Alta HR et Zip sont remplacés par le modèle Inspire. Il offre également l'essentiel des fonctions attendues par les utilisateurs occasionnels comme le décompte des pas, la distance parcourue ou le suivi du sommeil. Il est disponible pour un prix de 69,95€. Une version Inspire HR ajoute unpour un prix total de 99,95€.Enfin Fitbit a pensé aux plus petits et leur a conçu un bracelet rien que pour eux, l'Ace 2. Il est étanche et donne aux parents un aperçu de l'activité quotidienne de leurs enfants. L'interface est personnalisable avec des visuels pré-enregistrée. Son design a été renforcé pour résister aux chocs subis et aux enfants les plus énergiques. Il sera proposé prochainement à un prix de 69,95€.En parallèle de ces nouveaux produits orientés vers le grand public, Fitbit va proposer une refonte de son application mobile, plus axée sur leque la simple consultation des données quotidiennes d'activité. Despourront être attribués aux plus sportifs de ces utilisateurs sous forme de bons d'achat chez des marques partenaires. Cette dernière fonction va être testée dans les prochaines semaines sur un parc d'utilisateurs limité.