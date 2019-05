Android Wear : des tuiles personnalisables pour accéder à vos widgets

Un accès rapide aux informations essentielles de la journée



Source : Android Police

Google est toujours très discret suret les évolutions apportées. Le système n'est pas des plus utilisés dans le monde , mais l'éditeur continue néanmoins à apporter régulièrement de petitespour son logiciel.Wear OS accueille aujourd'hui les, un dispositif qui permet, en balayant vers la gauche depuis l'écran d'accueil, d'accéder à desapportant différentes informations utiles au cours de la journée.Il est possible d'accéder aux contrôles de la lecture pour piloter l'écoute de son service de streaming, connaître les calories brûlées et le nombre de pas effectués, ou encore consulter son rythme cardiaque et la météo.Pour le moment, seules les applications Google sont compatibles, mais le géant du Web ne devrait pas rater l'occasion d'en dire plus au sujet des smartwatches à l'occasion de la Google I/O , qui débute ce mardi 7 mai.