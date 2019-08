Google déploie une refonte esthétique du Play Store sur Android

© Google

Le Material Design se déploie sur le Play Store

Des icônes au design uniforme

Dorénavant, les icônes d'applications devront toutes être au même format. © Google

La rentrée s'annonce chargée en nouveautés pour le magasin d'applications de. Outre cette mise à jour esthétique, la firme est aussi en train de tester un « Play Pass » : un service d'abonnement permettant d'avoir accès à des jeux et applications premium sans surcoût.Teasé depuis le mois de juin dernier — au cours duquel Google avait déjà effectué quelques modifications esthétiques sur son Store — leest désormais la norme sur la quasi-totalité des services du géant du Web.Il s'agit cette foisdu magasin d'applications. Plus minimaliste, plus claire aussi, la nouvelle version dumet l'emphase exactement sur ce qu'il faut :Ainsi les pages dédiées aux applications sont plus détaillées, sinon réorganisées de manière à donner immédiatement à voir les informations les plus importantes les concernant., renvoyant respectivement vers les jeux, les applications, les films et séries TV, et les livres.Cette nouvelle version duest aussi une façon pour Google de pousser ses. Comme indiqué sur le site Android dédié aux développeurs , les icônes d'applications devront désormais s'afficher dans un design unique — comme sur iOS.Fini les formes exotiques qui découpent exactement le cœur du logo. À partir d'aujourd'hui, il ne s'agira plus que de faire rentrer son logo dans un carré aux bords légèrement arrondis . Une manière, explique Google, de «». Uniformiser pour mieux attirer l'œil ? Drôle de concept.Toujours est-il que les développeurs ne s'étant pas encore mis au pas sont fortement encouragés à adopter ce nouveau style graphique ; bien que Google n'exprime aucune sanction potentielle envers celles et ceux qui prendraient leur temps.