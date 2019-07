Trou noir, Tesla Roadster, Neuralink, Sims 4, IA : les actus tech' de la semaine

La NASA détecte un trou noir très inhabituel qui vient contredire nos théories sur l'univers

Tesla Roadster : le propulseur SpaceX serait caché derrière la plaque d'immatriculation

Neuralink : Musk annonce que la start-up est prête à tester sa technologie sur des humains

Cinq ans après sa sortie, Les Sims 4 reçoit une énorme et surprenante mise à jour

Evija : l'hypercar électrique de Lotus se charge en neuf petites minutes

Une intelligence artificielle envoie cinq champions de poker au tapis en même temps

Contre-nature ou nécessité absolue ? Un ventirad pour Raspberry Pi fait son apparition

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Unqui suscite de nombreuses questions. Le corps céleste observé par le télescope spatial Hubble, situé au cœur de la galaxie spirale NGC 3147, à 130 millions d'années-lumière, interroge la communauté : la présence d'un fin disque d'accrétion n'aurait en effet pas lieu d'être. Pourquoi ? Cet article Clubic répond à la question.s'est montré bavard à propos du packdont bénéficiera à l'avenir sa sportive. Cette dernière devrait en effet accueillir des mini-propulseurs capables de booster l'accélération et la vitesse de pointe du véhicule, notamment. Quant à savoir maintenant où est-ce que cet équipement va prendre place ? «», tout simplement Fondée par Elon Musk, lade neurotechnologie baptiséepoursuit son développement. L'entrepreneur américain a d'ailleurs annoncé que les prototypes d'implants cérébraux servant à communiquer avec des machines pourraient faire l'objet de tests sur des humains - des personnes atteintes de paralysie en premier lieu - à partir du second trimestre 2020 . Pour ce faire, le groupe doit encore obtenir l'aval de l'Les fans du jeuapprécieront cette information. Lancé en 2014, le titre développé par le studiobénéficie d'une profonde mise à jour à laquelle personne ne s'attendait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les instigateurs de ce projet ont marqué le coup : en effet un utilisateur peut désormais créer son Sims par le biais d'un. De quoi coller encore plus à la réalité. Mille nouveaux objets viennent également enrichir l'expérience.C'est probablement l'une desles plus puissantes du marché. Conçue par Lotus, Evija impressionne par ses performances : puissance de 2 000 chevaux, couple de 1 700 Nm pour une accélération jusqu'à 100 km/h en moins de trois secondes. Mais surtout, le bolide se veut compatible avec une recharge de 800 kW, qui, cependant, n'existe encore pas. Elle devra pour le moment se contenter d'une borne de 350 kW (80 % en 18 minutes), encore très rare.Après Libratus en 2017, qui s'était illustré en(tête-à-tête) face à quatre joueurs professionnels de poker, place àen 2019. L'intelligence artificielle développée par les équipes de Facebook et de l'Université de Carnegie-Mellon à Pittsburgh (Pennsylvanie) est sortie vainqueur d'une partie enface à des humains. Pour plus de détails, rendez-vous sur cet article Aux grands problèmes, les grandes solutions. Forts d'une fiche technique de plus en plus séduisante, lesfont face à une nouvelle problématique. Tout particulièrement le dernier fleuron de la fondation, le, sujet à une importante chauffe susceptible d'impacter les performances. C'est pourquoi un ventirad taillé sur mesure a été conçu pour réduire de 50 % la température de l'appareil.