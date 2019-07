Contre-nature ou nécessité absolue ? Un ventirad pour Raspberry Pi fait son apparition

© Seed Studio

» par nature, lesgagnent peu à peu en puissance au point de proposer désormais despour des appareils de cette taille. Lancé fin juin, le Raspberry Pi 4 arbore ainsi pour la première fois jusqu'à 4 Go de RAM pour un SoC Quad Core ARM BCM2711, signé Broadcom et cadencé à 1,5 GHz. Revers de la médaille, la chauffe commence à se faire sentir... au point d'impacter les performances en charge, note le site. Il n'en fallait pas plus pour qu'émerge l'idée d'undédié à ces appareils.Si des systèmes de dissipation passifs (et donc dépourvus de ventilateurs) existent déjà pour différents modèles de, le dispositif présenté parva plus loin en adaptant le concept dupour PC de bureauMonté sur unsur les photos, il peut s'adapter sur ungrâce aux orifices de montage présents sur la carte., qui commercialise ledit ventirad, indique que ce dernier est capable de(pour passer de 80° en charge à seulement 40°). Le dispositif est alimenté en 5V via le header GPIO 40 pin du Raspberry Pi, et l'installation se fait comme pour un ventirad classique : à l'aide de pattes de fixation et de quatre vis.Dispensable pour de nombreux utilisateurs de Raspberry Pi, ce ventirad est proposé à 19,99 dollars (hors frais de ports et éventuelles taxes) sur le site de Seed Studio. Les expéditions doivent commencer dès ce 19 juillet.