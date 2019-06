Le Raspberry Pi 4 est là : trois configurations jusqu'à 4 Go de RAM (et un kit desktop)

Des performances à la hausse et le support de l'USB-C



© Fondation Raspberry

Trois configurations proposées et un pack pour les débutants



© Fondation Raspberry

Le dernier-né de la gammese dévoile ce lundi matin. La fondation Raspberry annonce la mise en vente immédiate de sa nouvelle génération d'ordinateurs.Ce nouveau modèle monte d'un cran le niveau de puissance offert par la. Elle est désormais équipée d'un SoC ARM BCM2711 de Broadcom, cadencé à 1,5 GHz et disposant de quatre cœurs 64 bits.Le Raspberry Pi 4 est accompagné par défaut d'1 Go de mémoire vive, mais pour la première fois la fondation proposes, à 2 ou 4 Go de RAM.Côté connectique, le produit propose deux ports USB 3.0 classiques, mais également deux ports(qui gèrent également l'alimentation de l'appareil), ainsi que deux HDMI type-D pour la vidéo. Ils permettent de supporter des flux 4K à 60 images/seconde en HEVC et le support de deux écrans en simultané.Le Raspberry Pi 4 intègre aussi pour la connectivité un port Ethernet Gigabit, du Bluetooth 5.0 et une puce Wi-Fi 802.11ac à 2,4 GHz et 5 GHz.L'ensemble tourne sous, une distribution Linux intégrant quantité de logiciels open-source. Elle apporte de nombreuses corrections et améliorations, dont l'intégration de la version 74 de Chromium dans le navigateur web intégré.Le tarif de base du Raspberry Pi est de 37,95 € chez le distributeur officiel en France Kubii. Comptez 48,95 € pour la version 2 Go et 58,95 € pour celle intégrant 4 Go de RAM.À noter que la fondation Raspberry propose également un, qui se présente comme un pack tout-en-un adapté aux nouveaux venus dans l'univers du nano-ordinateur. Dans le pack, on trouve en plus d'un Raspberry Pi 4 4 Go un boîtier pour protéger la carte mère ainsi qu'un chargeur USB-C pour l'alimentation, une paire de câbles HDMI, une carte microSD de 32 Go intégrant l'OS, ainsi qu'une souris et un clavier officiel Il coûtera 120 dollars aux États-Unis, mais n'est pas encore proposé en France pour le moment.